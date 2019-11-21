***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.11.2019 09:12
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799873
BIST
14:07106.882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 97,29
|Açılış
|: 106.803
|
|Önceki Kapanış
|: 106.785
|
107.307
En Düşük
106.315
14:075,6897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0076
|Açılış
|: 5,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7103
En Düşük
5,6832
14:076,3125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3322
En Düşük
6,2991
14:07268,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,09
|Açılış
|: 268,72
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
268,40
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|22,62
|28.921.137
|% 15,00
|
|QNBFL
|46,26
|2.126.882
|% 14,96
|
|ECILC
|3,56
|216.861.813
|% 13,02
|
|ULUUN
|3,53
|23.226.183
|% 10,31
|
|PAGYO
|5,62
|12.966.072
|% 10,20
|
|KLNMA
|38,14
|3.132.878
|% -11,26
|
|MERIT
|14,00
|48.236
|% -6,04
|
|HALKS
|1,44
|12.391
|% -3,36
|
|TRGYO
|2,27
|18.332.363
|% -2,99
|
|BALAT
|0,33
|4.942
|% -2,94
|
|THYAO
|13,85
|834.001.582
|% -0,72
|
|SISE
|4,74
|235.129.588
|% 1,94
|
|ECILC
|3,56
|216.861.813
|% 13,02
|
|ASELS
|19,41
|199.440.068
|% 0,05
|
|PETKM
|3,76
|186.498.487
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|126.867.839
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,35
|173.232.040
|% -0,42
|
|ECILC
|3,56
|216.861.813
|% 13,02
|
|THYAO
|13,85
|834.001.582
|% -0,72
|
|SISE
|4,74
|235.129.588
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3418
|7,3786
|% 0,03
|
|Frank
|5,7228
|5,7573
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5129
|1,5205
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-3,83
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.784
|1.811
|-7,00
|
|Tam
|1.776
|1.821
|-6,59
|
|Yarım
|858
|881
|-3,19
|
|Çeyrek
|431
|440
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,09
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,19
|62,19
|-0,21
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:20XU100
Endeks 106, 899 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 4, 377.00 milyon TL de
-
14:20METRO
Yüzde 7.69 oranında artışla 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 923, 584 adet işlem
-
14:19QNBFL
Yüzde 14.96 oranında artışla 46.26 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 354 adet işlem
-
14:18MARKA
Yüzde 6.67 oranında artışla 1.12 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 975, 214 adet işlem
-
14:17ECZYT
Yüzde 5.59 oranında artışla 9.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 242, 275 adet işlem