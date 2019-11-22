***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.11.2019 09:19
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800031
BIST
11:24107.244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 439,28
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
107.054
11:245,7016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 5,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7082
En Düşük
5,6924
11:246,3137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3242
En Düşük
6,2977
11:24268,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,34
|Açılış
|: 268,86
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
269,50
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.110.738
|% 20,00
|
|ADEL
|15,18
|16.151.669
|% 9,76
|
|KUTPO
|6,07
|8.951.003
|% 9,57
|
|ETILR
|2,90
|12.180
|% 7,41
|
|OLMIP
|6,90
|7.668.815
|% 7,14
|
|MGROS
|22,78
|116.648.626
|% -7,92
|
|HURGZ
|1,37
|3.180.981
|% -5,52
|
|QNBFL
|44,00
|817.210
|% -4,89
|
|KLGYO
|3,23
|33.298.322
|% -4,72
|
|QNBFB
|21,84
|14.560.567
|% -3,45
|
|THYAO
|13,76
|268.387.698
|% 0,07
|
|GEREL
|2,91
|116.913.355
|% 2,46
|
|MGROS
|22,78
|116.648.626
|% -7,92
|
|GARAN
|10,30
|95.152.988
|% 0,88
|
|ASELS
|19,30
|90.194.494
|% -0,05
|
|OZGYO
|1,45
|72.795.087
|% 5,84
|
|GEREL
|2,91
|116.913.355
|% 2,46
|
|DGKLB
|1,32
|28.130.139
|% 3,13
|
|PETKM
|3,73
|78.414.588
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,48
|29.230.079
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3470
|7,3838
|% 0,18
|
|Frank
|5,7140
|5,7484
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5165
|1,5241
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|1,84
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,56
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-5,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-4,54
|
|Yarım
|859
|882
|-2,19
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,18
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|-0,13
|
Seans Raporu
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11:38METUR
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11:37KUTPO
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11:36XU100
Endeks 107, 270 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 1, 851.00 milyon TL de
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11:36OLMIP
Yüzde 6.99 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 098, 896 adet işlem
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11:35PNSUT
Yüzde 4.53 oranında artışla 10.62 lira fiyatla işlem gören hissede 697, 862 adet işlem