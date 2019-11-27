***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.11.2019 10:10
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 26.11.2019 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilmiş olan 26 Kasım 2019 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur. Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 29 Kasım 2019 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800571
BIST
10:31106.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 62,10
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.366
En Düşük
105.772
10:315,7649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7740
En Düşük
5,7547
10:316,3477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0071
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3586
En Düşük
6,3404
10:31270,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,31
|Açılış
|: 270,56
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
270,09
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|12,26
|196.283
|% 9,86
|
|HUBVC
|12,79
|6.277.664
|% 7,93
|
|DIRIT
|1,24
|1.946.419
|% 6,90
|
|BOSSA
|7,93
|7.545.118
|% 6,16
|
|MERIT
|17,50
|123
|% 6,06
|
|MTRYO
|2,55
|201.807
|% -4,49
|
|IHEVA
|2,20
|38.136
|% -3,93
|
|RYGYO
|2,14
|461.328
|% -3,60
|
|BRMEN
|1,08
|646.491
|% -3,57
|
|ADEL
|16,35
|2.247.992
|% -3,14
|
|THYAO
|13,69
|243.260.665
|% -0,36
|
|SISE
|4,91
|111.822.821
|% 1,24
|
|KRDMD
|2,36
|105.641.074
|% 1,36
|
|ECILC
|3,38
|70.587.010
|% 4,32
|
|GARAN
|10,06
|66.294.699
|% 0,50
|
|KRDMD
|2,36
|105.641.074
|% 1,36
|
|EKGYO
|1,49
|58.709.514
|% 0,68
|
|KARSN
|1,40
|34.534.791
|% 1,45
|
|SISE
|4,91
|111.822.821
|% 1,24
|
|ECILC
|3,38
|70.587.010
|% 4,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3790
|7,4160
|% -0,13
|
|Frank
|5,7514
|5,7860
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5329
|1,5406
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-3,29
|
|Altın Gr.
|270
|271
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|0,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-0,75
|
|Yarım
|859
|882
|-0,37
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,18
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,06
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,14
|63,14
|-0,07
|