***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.12.2019 10:25
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 29.11.2019 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilmiş olan 29 Kasım 2019 vade tarihli DAX dayanak varlıklı yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur. Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 4 Aralık 2019 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801100
BIST
12:40107.715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 810,97
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
107.885
En Düşük
107.318
12:405,7582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0092
|Açılış
|: 5,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7582
En Düşük
5,7320
12:406,3422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,3320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3497
En Düşük
6,3225
12:40269,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -1,69
|Açılış
|: 269,41
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,52
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|4,86
|2.425.621
|% 13,55
|
|GSRAY
|2,12
|195.244.985
|% 12,77
|
|RHEAG
|1,06
|14.479.499
|% 11,58
|
|DOGUB
|2,04
|23.248.986
|% 10,27
|
|BALAT
|0,44
|137.837
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,39
|553.957
|% -10,28
|
|IHLAS
|0,75
|88.025.236
|% -3,85
|
|IHYAY
|0,85
|23.324.265
|% -3,41
|
|IDEAS
|3,17
|278.446
|% -3,35
|
|TKURU
|7,75
|6.397
|% -3,13
|
|THYAO
|13,83
|590.822.852
|% 1,24
|
|GSRAY
|2,12
|195.244.985
|% 12,77
|
|BJKAS
|3,19
|178.361.050
|% 9,62
|
|KRDMD
|2,43
|155.599.484
|% 1,67
|
|PETKM
|3,63
|121.411.985
|% 1,11
|
|IHLAS
|0,75
|88.025.236
|% -3,85
|
|GSRAY
|2,12
|195.244.985
|% 12,77
|
|KRDMD
|2,43
|155.599.484
|% 1,67
|
|BJKAS
|3,19
|178.361.050
|% 9,62
|
|IHLGM
|0,86
|47.168.469
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4097
|7,4469
|% -0,06
|
|Frank
|5,7335
|5,7680
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5305
|1,5382
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|-10,46
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-7,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|-8,74
|
|Yarım
|860
|882
|-4,23
|
|Çeyrek
|431
|441
|-2,11
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,88
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|61,73
|61,73
|1,24
|