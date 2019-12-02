***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.12.2019 10:25
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801095
BIST
12:47107.195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 404,78
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.751
En Düşük
106.702
12:475,7445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 5,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7530
En Düşük
5,7377
12:476,3623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0046
|Açılış
|: 6,3510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3781
En Düşük
6,3566
12:47272,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,34
|Açılış
|: 272,47
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|39,36
|12.020.992
|% 20,00
|
|YKSLN
|6,35
|151.381.943
|% 17,59
|
|DOKTA
|40,00
|123.049
|% 15,94
|
|DERAS
|3,79
|68.831.408
|% 14,16
|
|FONET
|6,20
|30.535.035
|% 11,51
|
|AYCES
|8,32
|2.100.071
|% -3,26
|
|DOHOL
|1,88
|21.344.701
|% -1,57
|
|DZGYO
|4,11
|1.305.910
|% -1,44
|
|DARDL
|2,21
|15.536
|% -1,34
|
|CELHA
|6,22
|397.387
|% -1,27
|
|THYAO
|13,66
|492.242.751
|% 0,37
|
|GARAN
|10,06
|194.689.251
|% 1,62
|
|KRDMD
|2,37
|179.517.172
|% -0,84
|
|ASELS
|18,92
|167.270.413
|% 0,58
|
|YKSLN
|6,40
|153.870.418
|% 18,52
|
|KRDMD
|2,37
|179.517.172
|% -0,84
|
|TSKB
|1,10
|56.632.958
|% 3,77
|
|ZOREN
|1,43
|59.938.809
|% 1,42
|
|ISFIN
|2,89
|115.575.053
|% 0,35
|
|KARSN
|1,41
|52.225.792
|% -1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4652
|7,5027
|% 0,29
|
|Frank
|5,7848
|5,8196
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5267
|1,5343
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|-1,62
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.832
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|0,69
|
|Yarım
|869
|891
|0,34
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,17
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,59
|61,59
|0,77
|