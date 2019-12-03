***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.12.2019 09:19
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801409
BIST
10:29108.034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 29,97
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.080
En Düşük
107.583
10:295,7505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0087
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7571
En Düşük
5,7372
10:296,3722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3779
En Düşük
6,3572
10:29270,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,07
|Açılış
|: 270,14
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
270,57
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|7,87
|31.406.968
|% 10,85
|
|OSMEN
|3,39
|24.628
|% 9,71
|
|SANKO
|9,08
|14.917.593
|% 9,66
|
|UZERB
|1,85
|84.491
|% 9,47
|
|BALAT
|0,48
|115.512
|% 9,09
|
|EMNIS
|1,37
|5.275
|% -7,43
|
|HUBVC
|10,92
|987.539
|% -6,98
|
|SALIX
|5,40
|972
|% -4,42
|
|IHEVA
|2,32
|26.322
|% -4,13
|
|QNBFB
|26,80
|977.286
|% -2,76
|
|THYAO
|13,90
|197.443.288
|% 0,07
|
|BJKAS
|3,32
|118.636.645
|% -0,60
|
|GSRAY
|2,33
|112.071.589
|% 3,56
|
|ISFIN
|2,89
|90.027.641
|% 3,96
|
|GARAN
|10,16
|59.893.963
|% 0,20
|
|GSRAY
|2,33
|112.071.589
|% 3,56
|
|BJKAS
|3,32
|118.636.645
|% -0,60
|
|ISFIN
|2,89
|90.027.641
|% 3,96
|
|KRDMD
|2,44
|37.769.510
|% -0,81
|
|PETKM
|3,60
|54.878.053
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4290
|7,4663
|% 0,21
|
|Frank
|5,7761
|5,8109
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5282
|1,5359
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-0,90
|
|Altın Gr.
|270
|270
|0,14
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-7,91
|
|Yarım
|860
|883
|-3,83
|
|Çeyrek
|432
|441
|-1,91
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,93
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,00
|
|B. Petrol
|61,08
|61,08
|0,16
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