***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.12.2019 09:29
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801664
BIST
18:05106.790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
0
En Düşük
0
18:055,7497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0059
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7515
En Düşük
5,7377
18:056,3700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,3490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3718
En Düşük
6,3604
18:05273,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,51
|Açılış
|: 273,31
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
273,72
En Düşük
272,59
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|56,70
|7.432.444
|% 0,00
|
|GLBMD
|1,59
|5.834.453
|% 0,00
|
|SISE
|5,07
|232.203.080
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,40
|87.567.647
|% 0,00
|
|TUCLK
|3,62
|61.629.411
|% 0,00
|
|KLNMA
|56,70
|7.432.444
|% 0,00
|
|GLBMD
|1,59
|5.834.453
|% 0,00
|
|SISE
|5,07
|232.203.080
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,40
|87.567.647
|% 0,00
|
|TUCLK
|3,62
|61.629.411
|% 0,00
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% 0,00
|
|ASELS
|18,81
|891.702.436
|% 0,00
|
|GARAN
|9,90
|568.624.818
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,18
|501.349.730
|% 0,00
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,18
|501.349.730
|% 0,00
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,88
|407.156.557
|% 0,00
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,39
|281.457.847
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4400
|7,4773
|% -0,05
|
|Frank
|5,7916
|5,8265
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5268
|1,5345
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.481
|1.481
|3,74
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,55
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.833
|16,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|17,08
|
|Yarım
|869
|891
|8,26
|
|Çeyrek
|436
|445
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,01
|
|B. Petrol
|61,34
|61,34
|0,52
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 107, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 10, 614.00 milyon TL de
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17:58IHLAS
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 0.77 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 897, 128 adet işlem
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17:57BJKAS
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 880, 128 adet işlem
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17:55BJKAS
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 145, 128, 281 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, DOHOL, TTKOM