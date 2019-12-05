***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.12.2019 09:30
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801889
BIST
12:16108.244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 542,90
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
108.830
En Düşük
108.151
12:165,7623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0126
|Açılış
|: 5,7520
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7670
En Düşük
5,7390
12:166,3975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0251
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4022
En Düşük
6,3684
12:16273,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,73
|Açılış
|: 273,41
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,43
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,77
|39.636.158
|% 19,85
|
|FONET
|7,78
|50.823.066
|% 16,64
|
|SMART
|11,47
|60.247.655
|% 15,05
|
|DERIM
|7,13
|7.946.693
|% 15,00
|
|OYLUM
|5,31
|11.518.904
|% 14,94
|
|EGCYH
|0,11
|12.112
|% -8,33
|
|EUYO
|1,30
|6.460.032
|% -4,41
|
|KLMSN
|18,27
|17.122.749
|% -4,40
|
|EKIZ
|0,67
|27.246
|% -4,29
|
|BALAT
|0,50
|93.869
|% -3,85
|
|THYAO
|13,75
|340.136.358
|% -0,07
|
|ASELS
|19,27
|254.520.381
|% 1,74
|
|PETKM
|3,62
|238.124.758
|% 0,56
|
|KOZAA
|9,88
|137.413.740
|% 2,07
|
|EREGL
|8,18
|120.904.994
|% 0,12
|
|EKGYO
|1,48
|112.788.247
|% -0,67
|
|PETKM
|3,62
|238.124.758
|% 0,56
|
|TSKB
|1,13
|53.051.773
|% 3,67
|
|ZOREN
|1,47
|62.013.614
|% 0,00
|
|ADESE
|1,92
|74.630.688
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5433
|7,5811
|% 0,41
|
|Frank
|5,8010
|5,8360
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5312
|1,5389
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|0,45
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,48
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,01
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,09
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29DERIM
Yüzde 15.00 oranında artışla 7.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 153, 600 adet işlem
-
12:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 482, 63 artarak (% 0.47 ) 103, 382
-
12:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, EGCYO, OYLUM, KERVN, MZHLD, RALYH, DERAS
-
12:26
FONET, INFO, DERIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında