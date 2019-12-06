***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.12.2019 09:50
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802169
BIST
12:26108.657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -1,77
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
12:265,7648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0143
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7648
En Düşük
5,7410
12:266,4029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4029
En Düşük
6,3837
12:26273,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,12
|Açılış
|: 273,02
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,30
En Düşük
271,80
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,03
|16
|% 14,88
|
|FMIZP
|32,86
|12.440.314
|% 11,31
|
|RYGYO
|3,03
|12.980.569
|% 10,99
|
|MEPET
|2,18
|21.626.909
|% 10,66
|
|UZERB
|2,45
|297.555
|% 9,87
|
|SMART
|9,57
|11.296.983
|% -19,98
|
|FONET
|6,75
|41.128.757
|% -15,63
|
|KFEIN
|11,93
|69.405.586
|% -12,79
|
|LOGO
|54,70
|10.397.034
|% -8,07
|
|LINK
|20,02
|4.522.273
|% -7,74
|
|THYAO
|13,69
|380.701.000
|% -0,58
|
|ASELS
|19,49
|322.554.838
|% -0,97
|
|ISFIN
|2,96
|294.499.400
|% 3,14
|
|GARAN
|10,42
|214.727.117
|% 0,97
|
|TTKOM
|7,27
|213.996.961
|% 2,11
|
|ISFIN
|2,96
|294.499.400
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,47
|105.748.280
|% -0,68
|
|TSKB
|1,16
|63.152.757
|% 0,87
|
|GSRAY
|2,21
|114.116.712
|% 0,45
|
|IEYHO
|0,47
|22.570.488
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5359
|7,5737
|% -0,10
|
|Frank
|5,8095
|5,8445
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5318
|1,5395
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-1,88
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,12
|
|Cumhuriyet
|1.808
|1.835
|2,00
|
|Tam
|1.800
|1.845
|1,99
|
|Yarım
|870
|892
|0,96
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,49
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,37
|63,37
|-0,02
|