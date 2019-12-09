***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.12.2019 09:25
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802451
BIST
14:41108.804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -65,05
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
108.984
En Düşük
108.139
14:415,8033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0167
|Açılış
|: 5,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8057
En Düşük
5,7719
14:416,4272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0255
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4295
En Düşük
6,3863
14:41272,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,16
|Açılış
|: 272,96
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,17
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|6,33
|51.853.847
|% 19,89
|
|DURDO
|13,44
|5.833.928
|% 14,38
|
|CEMAS
|1,57
|125.252.321
|% 12,14
|
|GLRYH
|2,46
|25.399.451
|% 11,82
|
|AFYON
|6,38
|138.370.544
|% 10,96
|
|SMART
|7,66
|2.584.951
|% -19,96
|
|FRIGO
|13,72
|99.262
|% -9,97
|
|BALAT
|0,45
|66.386
|% -8,16
|
|HUBVC
|13,40
|1.578.356
|% -7,01
|
|OYLUM
|5,31
|11.838.885
|% -6,68
|
|THYAO
|13,85
|748.806.441
|% 0,95
|
|ISFIN
|3,14
|370.786.006
|% 2,95
|
|ASELS
|19,65
|348.980.869
|% 1,55
|
|TUPRS
|122,80
|247.146.651
|% 0,66
|
|EKGYO
|1,50
|216.992.166
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,50
|216.992.166
|% 1,35
|
|IHLAS
|0,82
|99.919.394
|% 9,33
|
|ISFIN
|3,14
|370.786.006
|% 2,95
|
|IHLGM
|0,88
|83.205.805
|% 3,53
|
|CEMAS
|1,57
|125.252.321
|% 12,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6140
|7,6522
|% 0,43
|
|Frank
|5,8337
|5,8689
|% 0,20
|
|Riyal
|1,5421
|1,5498
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,99
|
|Cumhuriyet
|1.809
|1.836
|7,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|7,38
|
|Yarım
|870
|893
|3,57
|
|Çeyrek
|437
|446
|1,78
|