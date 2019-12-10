***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.12.2019 09:19
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802748
BIST
11:16109.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 351,11
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
108.910
11:165,8123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0029
|Açılış
|: 5,8090
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,8043
11:166,4379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4265
11:16273,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,59
|Açılış
|: 273,47
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
273,70
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|7,28
|80.008.192
|% 15,01
|
|NIBAS
|5,75
|29
|% 15,00
|
|SANEL
|4,48
|542
|% 14,87
|
|RYGYO
|4,01
|12.668.848
|% 14,57
|
|RYSAS
|3,03
|16.135.974
|% 13,91
|
|HURGZ
|1,28
|842.798
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|36
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|1.424
|% -9,57
|
|METRO
|1,32
|39.457.246
|% -5,71
|
|CEMAS
|1,53
|54.519.198
|% -4,38
|
|THYAO
|13,88
|256.950.587
|% 0,58
|
|AFYON
|7,81
|157.481.271
|% 13,19
|
|ASELS
|19,68
|119.186.913
|% 0,66
|
|TTKOM
|7,29
|92.626.957
|% 1,96
|
|EKGYO
|1,54
|87.081.794
|% 1,99
|
|EKGYO
|1,54
|87.081.794
|% 1,99
|
|CEMAS
|1,53
|54.519.198
|% -4,38
|
|KARSN
|1,53
|53.304.047
|% 3,38
|
|METRO
|1,32
|39.457.246
|% -5,71
|
|OZGYO
|1,56
|44.934.913
|% 4,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6141
|7,6523
|% -0,02
|
|Frank
|5,8678
|5,9032
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5456
|1,5533
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.463
|1,91
|
|Altın Gr.
|273
|274
|0,66
|
|Cumhuriyet
|1.811
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|9,21
|
|Yarım
|871
|894
|4,45
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|16,62
|16,65
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,16
|64,16
|-0,09
|