***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.12.2019 10:01
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802963
BIST
10:14107.952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -59,36
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.184
En Düşük
107.683
10:145,8032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0026
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8099
En Düşük
5,7958
10:146,4354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0088
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4464
En Düşük
6,4280
10:14273,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,27
|Açılış
|: 273,16
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
273,54
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|3,56
|12.948.472
|% 11,60
|
|RYGYO
|4,67
|9.268.322
|% 11,19
|
|SUMAS
|11,11
|22.942
|% 10,00
|
|KPHOL
|2,54
|1.519
|% 9,01
|
|BALAT
|0,49
|98.000
|% 8,89
|
|SMART
|6,84
|1.431.065
|% -20,00
|
|INFO
|3,91
|391
|% -15,00
|
|FORMT
|4,40
|8.870
|% -14,89
|
|HURGZ
|1,15
|1.462.157
|% -10,16
|
|DIRIT
|0,94
|5.352
|% -9,62
|
|THYAO
|13,72
|76.183.589
|% 0,07
|
|ISFIN
|3,12
|57.185.935
|% -0,32
|
|PETKM
|3,55
|55.032.646
|% -0,28
|
|PAPIL
|8,16
|38.902.027
|% 7,51
|
|GARAN
|10,34
|36.400.371
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,51
|29.365.174
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,12
|57.185.935
|% -0,32
|
|PETKM
|3,55
|55.032.646
|% -0,28
|
|ZOREN
|1,59
|22.453.843
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,40
|18.684.635
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5917
|7,6297
|% -0,57
|
|Frank
|5,8632
|5,8985
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5421
|1,5498
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|-0,93
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,61
|16,63
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,10
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,91
|63,91
|-0,43
|