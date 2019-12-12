***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.12.2019 09:22
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803122
BIST
12:19109.112
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 1.190,02
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
109.156
En Düşük
108.556
12:195,7971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0028
|Açılış
|: 5,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7931
12:196,4555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0066
|Açılış
|: 6,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4798
En Düşük
6,4499
12:19274,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,52
|Açılış
|: 274,58
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
275,64
En Düşük
274,41
BIST En Aktif Hisseler
|EUKYO
|1,70
|10.035.181
|% 14,86
|
|TIRE
|2,80
|115.215.412
|% 13,36
|
|COSMO
|2,31
|7.112
|% 10,00
|
|EMNIS
|1,79
|17.821
|% 9,82
|
|MZHLD
|8,18
|3.329
|% 9,07
|
|FORMT
|3,74
|90
|% -15,00
|
|OLMIP
|6,90
|113.553
|% -12,88
|
|MAALT
|52,85
|14.705.983
|% -12,86
|
|AVGYO
|1,47
|18.593.121
|% -9,82
|
|VERUS
|16,63
|17.940.115
|% -9,62
|
|THYAO
|13,81
|629.613.345
|% 1,62
|
|PETKM
|3,63
|390.090.482
|% 1,11
|
|ASELS
|19,55
|256.620.694
|% 2,20
|
|PGSUS
|81,45
|141.034.252
|% -0,31
|
|TIRE
|2,80
|115.215.412
|% 13,36
|
|PETKM
|3,63
|390.090.482
|% 1,11
|
|THYAO
|13,81
|629.613.345
|% 1,62
|
|TIRE
|2,80
|115.215.412
|% 13,36
|
|YYAPI
|0,56
|24.044.308
|% 5,66
|
|EKGYO
|1,51
|58.205.637
|% 2,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6322
|7,6705
|% -0,06
|
|Frank
|5,8783
|5,9137
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5410
|1,5487
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-1,57
|
|Altın Gr.
|274
|275
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|1.820
|1.848
|4,00
|
|Tam
|1.811
|1.857
|2,55
|
|Yarım
|875
|898
|1,23
|
|Çeyrek
|439
|449
|0,61
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,89
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,08
|64,08
|0,36
|