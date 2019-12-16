***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.12.2019 10:16
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yaşanan teknik bir sorundan ötürü piyasa yapıcılığını yürüttüğümüz Varantlar için piyasaya kotasyon girilememektedir, bu sebeple varant tahtaları geçici olarak işleme kapatılmıştır. Teknik sorun giderildikten sonra varant tahtaları tekrar işleme açılacaktır.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803563
BIST
12:58110.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 47,63
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.073
En Düşük
110.234
12:585,8457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0329
|Açılış
|: 5,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8521
En Düşük
5,8018
12:586,5125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0488
|Açılış
|: 6,4980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5227
En Düşük
6,4603
12:58277,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 1,74
|Açılış
|: 277,72
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
277,99
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|ADNAC
|2,59
|79.223.744
|% 19,35
|
|GUSGR
|2,39
|225.307.483
|% 17,73
|
|BOLUC
|4,54
|37.951.919
|% 15,23
|
|NIBAS
|7,13
|1.291
|% 15,00
|
|UNYEC
|4,65
|5.946.167
|% 14,81
|
|SNKRN
|2,87
|2.141.836
|% -4,97
|
|BJKAS
|2,77
|55.474.879
|% -4,48
|
|OYLUM
|4,93
|3.437.221
|% -4,46
|
|MMCAS
|0,90
|1
|% -4,26
|
|ETILR
|2,40
|11.280
|% -4,00
|
|THYAO
|13,81
|436.985.522
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,50
|259.809.105
|% 0,40
|
|GUSGR
|2,39
|225.307.483
|% 17,73
|
|ASELS
|19,41
|210.792.772
|% -0,72
|
|GSRAY
|2,36
|167.649.960
|% -1,26
|
|KRDMD
|2,50
|259.809.105
|% 0,40
|
|GUSGR
|2,39
|225.307.483
|% 17,73
|
|GSRAY
|2,36
|167.649.960
|% -1,26
|
|TSPOR
|2,85
|144.674.036
|% 10,89
|
|ISFIN
|3,23
|162.888.333
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7733
|7,8123
|% 0,52
|
|Frank
|5,9215
|5,9572
|% 0,65
|
|Riyal
|1,5551
|1,5629
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|1,22
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,87
|
|Cumhuriyet
|1.837
|1.865
|18,00
|
|Tam
|1.831
|1.877
|14,96
|
|Yarım
|885
|908
|7,23
|
|Çeyrek
|444
|454
|3,62
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|0,04
|
|B. Petrol
|65,37
|65,37
|0,15
|