***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYaşanan teknik bir sorundan ötürü piyasa yapıcılığını yürüttüğümüz Varantlar için piyasaya kotasyon girilememektedir, bu sebeple varant tahtaları geçici olarak işleme kapatılmıştır. Teknik sorun giderildikten sonra varant tahtaları tekrar işleme açılacaktır.İş Yatırım Menkul Değerler A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803563BIST