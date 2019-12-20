***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.12.2019 09:12
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804466
BIST
12:14111.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 873,49
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.586
En Düşük
111.041
12:145,9224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0211
|Açılış
|: 5,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9107
12:146,5858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0283
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5758
12:14281,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,27
|Açılış
|: 281,45
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,95
BIST En Aktif Hisseler
|GOODY
|4,08
|109.058.198
|% 13,33
|
|KLNMA
|47,68
|42.181.928
|% 12,45
|
|ATSYH
|0,94
|3.431
|% 9,30
|
|ESCOM
|1,34
|3.137.225
|% 8,94
|
|MNDRS
|1,25
|51.372.594
|% 8,70
|
|GLBMD
|1,62
|10.723.793
|% -14,29
|
|HALKS
|1,98
|206.718
|% -10,00
|
|UZERB
|3,10
|51.073
|% -7,46
|
|OZBAL
|1,63
|3.940.091
|% -6,86
|
|KERVN
|0,50
|81.779
|% -5,66
|
|THYAO
|13,82
|311.948.346
|% 0,44
|
|TUPRS
|125,00
|186.204.602
|% 1,87
|
|SISE
|5,24
|182.865.004
|% 1,35
|
|IPEKE
|7,32
|171.458.561
|% 4,57
|
|KRSTL
|1,77
|144.813.812
|% 1,14
|
|IHLGM
|0,94
|115.393.021
|% 6,82
|
|KRSTL
|1,77
|144.813.812
|% 1,14
|
|EKGYO
|1,44
|103.402.469
|% 0,70
|
|ALBRK
|1,39
|87.908.029
|% 1,46
|
|KARSN
|1,56
|94.984.664
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6927
|7,7313
|% -0,24
|
|Frank
|6,0178
|6,0541
|% -0,59
|
|Riyal
|1,5742
|1,5821
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|-1,49
|
|Altın Gr.
|281
|281
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|1.864
|1.892
|-5,00
|
|Tam
|1.855
|1.902
|-4,32
|
|Yarım
|897
|920
|-2,09
|
|Çeyrek
|450
|460
|-1,05
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,07
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,48
|66,48
|-0,06
|
Seans Raporu
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12:25IHLGM
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12:21XU030
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12:21ESCOM
Yüzde 9.76 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 996, 704 adet işlem
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12:20ITTFH
Yüzde 5.12 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 671, 170 adet işlem