***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.12.2019 10:05
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804712
BIST
12:31111.752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 574,95
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
111.770
En Düşük
111.266
12:315,9361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0042
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9426
En Düşük
5,9186
12:316,5854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,5911
En Düşük
6,5706
12:31283,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,06
|Açılış
|: 283,31
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
283,44
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|14,82
|81.277.940
|% 13,82
|
|FMIZP
|43,72
|15.336.668
|% 12,10
|
|QNBFL
|81,60
|2.557.813
|% 11,17
|
|IZMDC
|6,93
|34.466.058
|% 10,70
|
|BALAT
|0,72
|52.417
|% 9,09
|
|UZERB
|2,72
|2.606
|% -9,93
|
|EUKYO
|1,61
|1.512.443
|% -8,52
|
|MTRYO
|6,60
|191.468
|% -5,85
|
|EGCYH
|0,18
|70.501
|% -5,26
|
|ETYAT
|1,24
|1.006.712
|% -3,88
|
|VESTL
|14,41
|253.810.527
|% 7,94
|
|IPEKE
|8,40
|253.789.676
|% 0,36
|
|KOZAA
|10,30
|242.626.765
|% 1,68
|
|KARSN
|1,74
|231.315.161
|% 8,75
|
|ALBRK
|1,45
|195.172.593
|% 7,41
|
|KARSN
|1,74
|231.315.161
|% 8,75
|
|ALBRK
|1,45
|195.172.593
|% 7,41
|
|IHLGM
|1,02
|107.518.952
|% 5,15
|
|EKGYO
|1,44
|147.270.438
|% 0,70
|
|KRDMD
|2,53
|125.973.762
|% -0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7024
|7,7410
|% 0,00
|
|Frank
|6,0289
|6,0652
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5777
|1,5856
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.485
|7,09
|
|Altın Gr.
|283
|283
|0,99
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.868
|1.915
|5,00
|
|Yarım
|903
|926
|2,42
|
|Çeyrek
|453
|463
|1,21
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,40
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|66,11
|66,11
|-0,03
|