***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.12.2019 09:23
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804908
BIST
11:31113.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.064,38
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.282
En Düşük
112.783
11:315,9482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
11:316,6043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
11:31285,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,89
|Açılış
|: 285,10
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,38
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|4,60
|1.150
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.230.730
|% 14,99
|
|SANEL
|4,65
|60
|% 14,81
|
|ISBTR
|25.200,20
|151.201
|% 14,55
|
|FONET
|8,06
|27.610.832
|% 14,00
|
|BMELK
|1,27
|33.238
|% -9,93
|
|ITTFH
|4,08
|30.834.312
|% -9,33
|
|UZERB
|2,51
|21.797
|% -7,72
|
|MTRYO
|6,90
|24.679
|% -6,76
|
|HALKS
|1,83
|8.198
|% -6,15
|
|THYAO
|13,93
|288.838.488
|% 1,09
|
|ISCTR
|6,26
|211.873.294
|% 1,13
|
|IPEKE
|8,20
|210.635.537
|% 4,33
|
|PETKM
|3,74
|206.744.254
|% 0,54
|
|SISE
|5,34
|177.236.892
|% 1,52
|
|ZOREN
|1,80
|157.223.896
|% 2,86
|
|IHLGM
|1,12
|86.348.636
|% -0,88
|
|ALBRK
|1,50
|90.307.249
|% -1,32
|
|IEYHO
|0,64
|34.936.121
|% 8,47
|
|PETKM
|3,74
|206.744.254
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6692
|7,7076
|% -0,10
|
|Frank
|6,0310
|6,0673
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5807
|1,5887
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|5,04
|
|Altın Gr.
|285
|285
|1,05
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,62
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|66,50
|66,50
|0,11
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SODA, TOASO
-
11:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, HALKB, TTKOM
-
11:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 989, 61 artarak (% 0.93 ) 107, 676
-
11:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INFO, EGCYH, EGCYO, BALAT, MEMSA, SANEL, QNBFL
-
11:43
QNBFB, EGCYH, MEMSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında