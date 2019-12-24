***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.12.2019 09:29
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 23.12.2019 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilmiş olan 23 Aralık 2019 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur. Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 26 Aralık 2019 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804911
BIST
11:32113.216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.040,78
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.282
En Düşük
112.783
11:325,9483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0010
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
11:326,6033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
11:32285,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,87
|Açılış
|: 285,10
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,38
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|4,60
|1.150
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.230.730
|% 14,99
|
|SANEL
|4,65
|60
|% 14,81
|
|ISBTR
|25.200,20
|151.201
|% 14,55
|
|FONET
|8,06
|27.610.832
|% 14,00
|
|BMELK
|1,27
|33.238
|% -9,93
|
|ITTFH
|4,08
|30.834.312
|% -9,33
|
|UZERB
|2,51
|21.797
|% -7,72
|
|MTRYO
|6,90
|24.679
|% -6,76
|
|HALKS
|1,83
|8.198
|% -6,15
|
|THYAO
|13,93
|288.838.488
|% 1,09
|
|ISCTR
|6,26
|211.873.294
|% 1,13
|
|IPEKE
|8,20
|210.635.537
|% 4,33
|
|PETKM
|3,74
|206.744.254
|% 0,54
|
|SISE
|5,34
|177.236.892
|% 1,52
|
|ZOREN
|1,80
|157.223.896
|% 2,86
|
|IHLGM
|1,12
|86.348.636
|% -0,88
|
|ALBRK
|1,50
|90.307.249
|% -1,32
|
|IEYHO
|0,64
|34.936.121
|% 8,47
|
|PETKM
|3,74
|206.744.254
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6692
|7,7077
|% -0,10
|
|Frank
|6,0310
|6,0673
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5808
|1,5887
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|5,22
|
|Altın Gr.
|285
|285
|1,03
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,62
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|66,45
|66,45
|0,06
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