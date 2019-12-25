***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.12.2019 10:20
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805097
BIST
11:12113.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 31,47
|Açılış
|: 113.397
|
|Önceki Kapanış
|: 113.153
|
113.585
En Düşük
113.063
11:125,9442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0057
|Açılış
|: 5,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9512
En Düşük
5,9307
11:126,5979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0050
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5800
|
6,6177
En Düşük
6,5761
11:12286,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,78
|Açılış
|: 286,48
|
|Önceki Kapanış
|: 287,00
|
287,07
En Düşük
286,08
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|111,60
|1.287.790
|% 14,99
|
|RYSAS
|3,84
|6.202.338
|% 10,34
|
|QNBFB
|36,08
|30.422.425
|% 10,34
|
|EGCYO
|0,44
|28.770
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,22
|50.416
|% 10,00
|
|UZERB
|2,25
|10.967
|% -8,16
|
|NIBAS
|5,30
|27
|% -5,02
|
|KPHOL
|2,14
|7.122
|% -4,04
|
|SEKUR
|5,58
|6.244.687
|% -3,63
|
|KLNMA
|45,80
|11.368.606
|% -3,42
|
|THYAO
|14,00
|185.665.935
|% 0,07
|
|TMSN
|7,08
|144.153.732
|% 6,63
|
|ISFIN
|3,48
|134.259.429
|% 2,05
|
|PETKM
|3,73
|111.092.242
|% -0,80
|
|ASELS
|19,62
|94.776.224
|% 0,05
|
|ALBRK
|1,44
|91.430.874
|% -0,69
|
|EKGYO
|1,45
|64.642.514
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,14
|47.258.125
|% -0,87
|
|ISFIN
|3,48
|134.259.429
|% 2,05
|
|IEYHO
|0,64
|20.046.777
|% 1,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6806
|7,7191
|% 0,11
|
|Frank
|6,0272
|6,0636
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5771
|1,5850
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,04
|
|Altın Gr.
|286
|286
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.928
|10,58
|
|Yarım
|909
|932
|5,11
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|