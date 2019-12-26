***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.12.2019 09:22
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805262
BIST
11:22114.174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 844,55
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.228
En Düşük
113.514
11:225,9392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0015
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9415
En Düşük
5,9330
11:226,5939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5958
En Düşük
6,5743
11:22287,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,64
|Açılış
|: 287,17
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
287,51
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|11,00
|78.542.912
|% 16,28
|
|QNBFB
|43,24
|13.120.574
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.147.526
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|6.080
|% 14,93
|
|BALAT
|0,94
|78.815
|% 9,30
|
|GLBMD
|1,95
|166.657
|% -8,45
|
|OSMEN
|3,75
|865
|% -6,02
|
|MTRYO
|7,00
|106.197
|% -5,41
|
|GRNYO
|1,08
|5.699.031
|% -3,57
|
|IHLAS
|0,87
|41.383.484
|% -3,33
|
|ISFIN
|3,79
|370.795.647
|% 7,98
|
|SISE
|5,38
|181.239.489
|% 0,19
|
|THYAO
|14,04
|159.200.942
|% 0,50
|
|ICBCT
|5,53
|102.520.474
|% 2,98
|
|SMART
|11,00
|78.542.912
|% 16,28
|
|ALBRK
|1,47
|49.575.290
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,11
|34.839.779
|% -1,77
|
|ADESE
|1,98
|46.095.219
|% 4,21
|
|EKGYO
|1,45
|29.727.260
|% 1,40
|
|AKGUV
|2,18
|25.534.875
|% 2,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6894
|7,7279
|% 0,24
|
|Frank
|6,0349
|6,0712
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5781
|1,5860
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|287
|287
|0,44
|
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|
|Tam
|1.886
|1.934
|6,03
|
|Yarım
|912
|935
|2,92
|
|Çeyrek
|457
|468
|1,46
|