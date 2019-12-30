***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.12.2019 09:13
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805700
BIST
13:40114.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 1.239,84
|Açılış
|: 114.057
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.962
En Düşük
114.057
13:405,9493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0083
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9520
|
5,9539
En Düşük
5,9423
13:406,6623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6724
En Düşük
6,6472
13:40289,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,22
|Açılış
|: 289,17
|
|Önceki Kapanış
|: 289,43
|
290,06
En Düşük
289,08
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|5,68
|8.262.247
|% 19,83
|
|ISGYO
|1,77
|448.213.365
|% 14,94
|
|INFO
|8,00
|74.156
|% 14,45
|
|IHYAY
|1,01
|80.516.838
|% 10,99
|
|YAPRK
|6,40
|3.336.065
|% 9,97
|
|FRIGO
|11,79
|200.206
|% -10,00
|
|SELGD
|1,87
|447.360
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,22
|53.763
|% -8,33
|
|EGCYO
|0,35
|83.762
|% -7,89
|
|ATSYH
|0,92
|942
|% -7,07
|
|THYAO
|14,26
|763.858.644
|% 2,22
|
|ASELS
|20,14
|525.837.657
|% 2,39
|
|ISGYO
|1,77
|448.213.365
|% 14,94
|
|KRDMD
|2,70
|257.081.854
|% 3,05
|
|IHLGM
|1,19
|246.483.071
|% 9,17
|
|ISGYO
|1,77
|448.213.365
|% 14,94
|
|IHLAS
|0,91
|225.117.978
|% 4,60
|
|IHLGM
|1,19
|246.483.071
|% 9,17
|
|ALBRK
|1,56
|186.244.148
|% 2,63
|
|KRDMD
|2,70
|257.081.854
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7775
|7,8165
|% 0,14
|
|Frank
|6,0971
|6,1339
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5813
|1,5892
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|1,04
|
|Altın Gr.
|289
|289
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|1.915
|1.944
|-6,00
|
|Tam
|1.907
|1.954
|-1,09
|
|Yarım
|922
|945
|-0,53
|
|Çeyrek
|462
|473
|-0,26
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,84
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|67,03
|67,03
|0,16
|