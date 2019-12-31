***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
31.12.2019 18:38
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 31.12.2019 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 31 Aralık 2019 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri ekteki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 6 Ocak 2020 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806224
BIST
18:05114.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -329,01
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
18:055,9510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 5,9510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9522
En Düşük
5,9419
18:056,6865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6902
En Düşük
6,6569
18:05290,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,21
|Açılış
|: 290,95
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,79
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|22,08
|139.093.661
|% 19,93
|
|IHGZT
|6,81
|18.117.627
|% 19,89
|
|IHEVA
|3,13
|6.730.621
|% 15,93
|
|ISATR
|165.830,00
|165.830
|% 15,00
|
|ADBGR
|7,13
|33.286.103
|% 14,45
|
|KLGYO
|3,79
|161.169.758
|% -19,87
|
|EGCEY
|0,39
|112.239
|% -9,30
|
|EGCYH
|0,20
|170.883
|% -9,09
|
|ASLAN
|39,96
|22.162.439
|% -8,64
|
|EGCYO
|0,32
|62.820
|% -8,57
|
|THYAO
|14,46
|1.273.119.506
|% 1,05
|
|ASELS
|20,94
|761.233.949
|% 2,25
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 1,87
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 1,15
|
|HALKB
|5,91
|375.693.691
|% -0,34
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 1,15
|
|IHLGM
|1,20
|212.456.969
|% -1,64
|
|ALBRK
|1,53
|245.824.987
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,46
|225.676.002
|% -0,68
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8582
|7,8976
|% 1,13
|
|Frank
|6,1240
|6,1609
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5815
|1,5894
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.521
|5,97
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,41
|
|Cumhuriyet
|1.926
|1.955
|10,00
|
|Tam
|1.919
|1.967
|11,60
|
|Yarım
|928
|951
|5,62
|
|Çeyrek
|465
|476
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,36
|66,36
|-0,29
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 38 artarak (% 0.12 ) 139, 297
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17:58XU100
Endeks 114, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 8, 098.00 milyon TL de
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Yüzde 5.90 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 237, 061 adet işlem
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17:56MTRYO
Yüzde 14.37 oranında artışla 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 482 adet işlem
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17:55ADBGR
Yüzde 18.14 oranında artışla 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 328, 407 adet işlem