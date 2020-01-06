***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.01.2020 09:26
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807653
BIST
11:35112.175
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -1.508,95
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
112.158
11:355,9766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9773
En Düşük
5,9624
11:356,6776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6776
En Düşük
6,6574
11:35302,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 4,85
|Açılış
|: 302,42
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|94,50
|82.804.698
|% 11,31
|
|SNPAM
|5,50
|1.620.908
|% 8,06
|
|HALKS
|1,98
|655
|% 7,03
|
|TIRE
|4,75
|53.616.199
|% 6,74
|
|MEMSA
|0,34
|35.387
|% 6,25
|
|PKENT
|112,00
|35.636
|% -11,60
|
|MTRYO
|5,65
|76.964
|% -11,44
|
|YONGA
|8,20
|2.911
|% -8,89
|
|ORMA
|2,36
|566
|% -7,45
|
|KSTUR
|22,80
|2.736
|% -6,94
|
|ASELS
|22,20
|486.553.763
|% 1,93
|
|THYAO
|13,92
|404.165.310
|% -2,38
|
|PETKM
|3,71
|163.768.188
|% -2,11
|
|IPEKE
|9,16
|146.035.212
|% 3,04
|
|KOZAA
|10,88
|137.543.398
|% 2,93
|
|ALBRK
|1,55
|110.901.303
|% 0,65
|
|ISGYO
|1,78
|105.334.332
|% 1,14
|
|PETKM
|3,71
|163.768.188
|% -2,11
|
|KRDMD
|2,65
|114.318.016
|% -1,49
|
|IHLAS
|0,83
|29.301.288
|% -3,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7892
|7,8282
|% 0,02
|
|Frank
|6,1294
|6,1664
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5882
|1,5962
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|24,68
|
|Altın Gr.
|302
|302
|4,39
|
|Cumhuriyet
|1.978
|2.008
|8,00
|
|Tam
|1.968
|2.018
|39,54
|
|Yarım
|951
|976
|19,12
|
|Çeyrek
|477
|488
|9,57
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,37
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,06
|
|B. Petrol
|69,94
|69,94
|1,34
|
Seans Raporu
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11:44YKGYO
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11:42BNTAS
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11:41NTHOL
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