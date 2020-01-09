***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.01.2020 09:15
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809966
BIST
10:40115.466
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 2.589,64
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
115.538
En Düşük
115.236
10:405,9088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0060
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9272
En Düşük
5,9037
10:406,5732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,5942
En Düşük
6,5614
10:40294,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -2,80
|Açılış
|: 294,21
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
292,94
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,40
|1.680
|% 13,51
|
|ETILR
|2,66
|19.684
|% 9,92
|
|BALAT
|2,15
|40.392
|% 9,69
|
|DAGHL
|3,63
|13.469.643
|% 9,67
|
|RALYH
|7,10
|14
|% 9,57
|
|BURVA
|11,00
|177.412
|% -14,73
|
|IHGZT
|4,70
|2.435
|% -8,74
|
|CRDFA
|2,30
|189.519
|% -6,50
|
|ISBTR
|31.333,00
|93.999
|% -6,05
|
|HURGZ
|1,25
|584.492
|% -0,79
|
|THYAO
|14,02
|398.236.503
|% 3,85
|
|ISGYO
|1,86
|186.478.702
|% 6,29
|
|HALKB
|6,24
|149.474.143
|% 2,46
|
|PETKM
|3,78
|132.561.421
|% 2,16
|
|ASELS
|22,76
|125.554.797
|% 2,25
|
|ISGYO
|1,86
|186.478.702
|% 6,29
|
|ALBRK
|1,64
|88.708.381
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,42
|68.985.341
|% 2,16
|
|ODAS
|2,22
|89.722.403
|% 3,26
|
|KRDMD
|2,70
|98.610.479
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7343
|7,7731
|% 0,09
|
|Frank
|6,0541
|6,0906
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5733
|1,5811
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.546
|1.546
|-13,78
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-2,85
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|65,45
|65,45
|0,01
|