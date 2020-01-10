***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.01.2020 09:15
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811589
BIST
18:05117.990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
0
En Düşük
0
18:055,8821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0133
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,8821
En Düşük
5,8670
18:056,5351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5356
En Düşük
6,5190
18:05292,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 292,66
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
293,79
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|9,76
|48.029.242
|% 0,00
|
|HUBVC
|20,30
|67.313.341
|% 0,00
|
|KFEIN
|11,08
|18.340.844
|% 0,00
|
|NATEN
|12,23
|38.120.854
|% 0,00
|
|DOKTA
|57,50
|974.593
|% 0,00
|
|SMART
|9,76
|48.029.242
|% 0,00
|
|HUBVC
|20,30
|67.313.341
|% 0,00
|
|NATEN
|12,23
|38.120.854
|% 0,00
|
|DOKTA
|57,50
|974.593
|% 0,00
|
|PAPIL
|7,97
|17.035.325
|% 0,00
|
|NATEN
|12,23
|38.120.854
|% 0,00
|
|DERAS
|4,00
|18.626.762
|% 0,00
|
|PAPIL
|7,97
|17.035.325
|% 0,00
|
|YKSLN
|6,22
|13.613.166
|% 0,00
|
|NATEN
|12,23
|38.120.854
|% 0,00
|
|PAPIL
|7,97
|17.035.325
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6716
|7,7101
|% 0,33
|
|Frank
|6,0199
|6,0562
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5631
|1,5709
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|-2,78
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,00
|
|B. Petrol
|65,31
|65,31
|-0,05
|
Seans Raporu
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17:59JANTS
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4706, 77 artarak (% 4.37 ) 112, 312
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, SNPAM, EGCEY, DOCO, EGCYO, BALAT, ISFIN, ATSYH