***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.01.2020 09:13
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812221
BIST
12:45120.756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 507,36
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
120.815
En Düşük
119.575
12:455,8881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0251
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
12:456,5560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0237
|Açılış
|: 6,5470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
12:45292,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,18
|Açılış
|: 292,27
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|6,18
|279.690.969
|% 14,87
|
|TLMAN
|12,62
|33.359.112
|% 14,21
|
|VAKKO
|5,47
|32.313.709
|% 13,72
|
|CRFSA
|5,99
|75.254.190
|% 12,38
|
|NATEN
|14,85
|75.694.886
|% 11,82
|
|GLBMD
|2,22
|498.845
|% -14,94
|
|MTRYO
|5,45
|2.743
|% -9,17
|
|INFO
|5,99
|4.852
|% -7,85
|
|IHGZT
|4,80
|14.414
|% -4,00
|
|MRGYO
|1,24
|7.322.896
|% -3,88
|
|HUBVC
|26,06
|78.286.308
|% 3,25
|
|NATEN
|14,85
|75.694.886
|% 11,82
|
|CRFSA
|5,99
|75.254.190
|% 12,38
|
|BNTAS
|2,82
|69.094.446
|% 10,59
|
|TLMAN
|12,62
|33.359.112
|% 14,21
|
|IHLGM
|1,13
|32.042.663
|% -0,88
|
|BNTAS
|2,82
|69.094.446
|% 10,59
|
|CRFSA
|5,99
|75.254.190
|% 12,38
|
|NATEN
|14,85
|75.694.886
|% 11,82
|
|HUBVC
|26,06
|78.286.308
|% 3,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6132
|7,6514
|% 0,21
|
|Frank
|6,0453
|6,0817
|% 0,50
|
|Riyal
|1,5641
|1,5719
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.544
|1.544
|-4,98
|
|Altın Gr.
|292
|292
|0,16
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.927
|1.975
|-7,41
|
|Yarım
|931
|955
|-3,59
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,79
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,24
|64,24
|0,04
|