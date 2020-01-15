***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.01.2020 09:20
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812654
BIST
10:43121.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -10,27
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.973
10:435,8937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0126
|Açılış
|: 5,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,8937
En Düşük
5,8763
10:436,5586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0128
|Açılış
|: 6,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5627
En Düşük
6,5414
10:43293,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,28
|Açılış
|: 293,84
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,10
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|22.627.065
|% 15,53
|
|DAGHL
|4,14
|5.185.264
|% 14,36
|
|GEREL
|3,71
|96.227.856
|% 10,42
|
|BURVA
|17,05
|301.338
|% 10,00
|
|ORMA
|3,31
|10.850
|% 9,97
|
|SNGYO
|1,29
|992.976
|% -12,84
|
|GLBMD
|2,02
|521.080
|% -9,01
|
|VKING
|2,85
|219.347
|% -4,36
|
|KSTUR
|23,00
|6.854
|% -4,17
|
|IHGZT
|4,78
|14.610
|% -4,02
|
|THYAO
|14,75
|266.303.191
|% -0,34
|
|KRDMD
|3,12
|221.661.081
|% 0,32
|
|GUSGR
|2,33
|210.177.322
|% 5,43
|
|SISE
|5,46
|186.912.611
|% 0,92
|
|HALKB
|6,83
|175.044.978
|% 1,34
|
|GUSGR
|2,33
|210.177.322
|% 5,43
|
|KRDMD
|3,12
|221.661.081
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,58
|57.780.519
|% 0,64
|
|SISE
|5,46
|186.912.611
|% 0,92
|
|PETKM
|4,12
|125.182.714
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6522
|7,6906
|% 0,23
|
|Frank
|6,0618
|6,0983
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5653
|1,5731
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.552
|4,65
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,24
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.925
|1.973
|-9,48
|
|Yarım
|930
|954
|-4,59
|
|Çeyrek
|467
|477
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,88
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|64,36
|64,36
|-0,13
|
Seans Raporu
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