***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.01.2020 09:18
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813120
BIST
18:05120.939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 120.939
|
0
En Düşük
0
18:055,8854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0097
|Açılış
|: 5,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,8854
En Düşük
5,8722
18:056,5687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5687
En Düşük
6,5507
18:05293,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,30
|Açılış
|: 293,74
|
|Önceki Kapanış
|: 294,04
|
294,49
En Düşük
293,21
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|2,18
|23.169.634
|% 0,00
|
|VKFYO
|2,50
|4.729.878
|% 0,00
|
|VAKFN
|2,36
|27.498.416
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,33
|85.695.980
|% 0,00
|
|MPARK
|16,49
|14.056.045
|% 0,00
|
|MIPAZ
|2,18
|23.169.634
|% 0,00
|
|VKFYO
|2,50
|4.729.878
|% 0,00
|
|VAKFN
|2,36
|27.498.416
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,33
|85.695.980
|% 0,00
|
|MPARK
|16,49
|14.056.045
|% 0,00
|
|THYAO
|14,70
|2.063.892.128
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,09
|954.578.976
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,64
|823.354.902
|% 0,00
|
|PETKM
|4,05
|774.153.118
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,64
|823.354.902
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,09
|954.578.976
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,75
|420.900.024
|% 0,00
|
|PETKM
|4,05
|774.153.118
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6431
|7,6814
|% 0,11
|
|Frank
|6,0701
|6,1067
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5628
|1,5707
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.553
|1.553
|-3,16
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.935
|1.984
|10,64
|
|Yarım
|935
|960
|5,15
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,58
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,42
|64,42
|0,42
|
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