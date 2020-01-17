***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.01.2020 09:28
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813295
BIST
11:26121.222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 221,33
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.851
11:265,8653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0084
|Açılış
|: 5,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8663
En Düşük
5,8463
11:266,5312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 6,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5338
En Düşük
6,5173
11:26293,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,51
|Açılış
|: 293,13
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
293,40
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|3,77
|179.567.517
|% 13,21
|
|GEDIK
|8,00
|9.606.992
|% 13,15
|
|QNBFB
|66,15
|68.318.067
|% 12,50
|
|DAGHL
|5,36
|7.820.570
|% 12,13
|
|LIDFA
|4,54
|6.754.145
|% 11,27
|
|BALAT
|2,97
|263.588
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|79.675
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|102.405
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,05
|628.299
|% -8,13
|
|GYHOL
|15,02
|1.401.744
|% -7,74
|
|THYAO
|15,04
|647.746.233
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,97
|283.850.675
|% -1,33
|
|PETKM
|4,03
|252.355.850
|% 0,50
|
|BNTAS
|3,77
|179.567.517
|% 13,21
|
|PGSUS
|76,40
|156.630.611
|% 1,06
|
|KRDMD
|2,97
|283.850.675
|% -1,33
|
|ISGYO
|1,84
|121.731.664
|% 3,37
|
|PETKM
|4,03
|252.355.850
|% 0,50
|
|EKGYO
|1,65
|88.604.060
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,77
|179.567.517
|% 13,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6445
|7,6828
|% 0,13
|
|Frank
|6,0439
|6,0803
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5571
|1,5649
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|1,26
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,25
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|64,88
|64,88
|0,26
|
Seans Raporu
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11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 278, 64 artarak (% 0.19 ) 146, 920
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11:41
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11:41XU100
Endeks 121, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 3, 186.00 milyon TL de
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11:41GEDIK
Yüzde 14.99 oranında artışla 8.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 247, 517 adet işlem
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11:39AYEN
Yüzde 7.39 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 660, 406 adet işlem