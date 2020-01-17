***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.01.2020 15:08
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ek'te bulunan varantların dayanak varlıklarının işlem gördüğü borsaların tatil olması sebebiyle işlem sıralarının kapalı olacağı tarihleri içeren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813371
BIST
17:26121.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 186,88
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
17:265,8931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0362
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8972
En Düşük
5,8463
17:266,5412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0115
|Açılış
|: 6,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5465
En Düşük
6,5173
17:26294,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,24
|Açılış
|: 294,85
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
295,52
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,54
|21.565.720
|% 18,79
|
|DERIM
|9,21
|24.992.674
|% 16,14
|
|BNTAS
|3,83
|415.163.112
|% 15,02
|
|GEDIK
|8,13
|11.253.988
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.023.299
|% 14,97
|
|BALAT
|2,97
|334.475
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|268.971
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|133.693
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|257.543
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|150.079
|% -9,43
|
|THYAO
|15,06
|1.780.681.527
|% 0,07
|
|KRDMD
|2,99
|560.789.718
|% -0,66
|
|PGSUS
|73,70
|508.501.924
|% -2,51
|
|PETKM
|4,00
|501.576.920
|% -0,25
|
|BNTAS
|3,83
|415.163.112
|% 15,02
|
|KRDMD
|2,99
|560.789.718
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,83
|325.641.904
|% 2,81
|
|EKGYO
|1,64
|282.069.038
|% -0,61
|
|ODAS
|2,58
|338.101.066
|% 2,38
|
|PETKM
|4,00
|501.576.920
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6595
|7,6979
|% 0,33
|
|Frank
|6,0583
|6,0948
|% 0,21
|
|Riyal
|1,5651
|1,5730
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|4,41
|
|Altın Gr.
|295
|295
|2,24
|
|Cumhuriyet
|1.950
|1.980
|14,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,79
|
|Yarım
|939
|963
|7,16
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|64,89
|64,89
|0,27
|
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