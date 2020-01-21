***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.01.2020 08:40
***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813649
BIST
10:58122.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -586,18
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
122.307
En Düşük
121.504
10:585,9327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0145
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9350
En Düşük
5,9125
10:586,5798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0102
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5859
En Düşük
6,5455
10:58297,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,56
|Açılış
|: 297,18
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
296,65
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|89,35
|5.163.090
|% 14,99
|
|ISGSY
|5,59
|138.856.946
|% 14,78
|
|GRNYO
|1,31
|26.473.817
|% 11,02
|
|SMART
|12,16
|84.192.146
|% 10,55
|
|GARFA
|6,48
|23.079.789
|% 10,20
|
|NIBAS
|4,17
|834
|% -14,90
|
|KPHOL
|2,66
|43.065
|% -9,83
|
|BALAT
|2,42
|29.720
|% -9,70
|
|KERVN
|0,47
|238.941
|% -9,62
|
|DAGHL
|4,33
|2.097.997
|% -7,28
|
|THYAO
|14,84
|484.639.156
|% -1,59
|
|ISFIN
|4,29
|290.886.889
|% -0,92
|
|GUSGR
|2,58
|177.756.161
|% 4,03
|
|PETKM
|4,08
|158.684.616
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,70
|149.974.004
|% 1,19
|
|EKGYO
|1,70
|149.974.004
|% 1,19
|
|GUSGR
|2,58
|177.756.161
|% 4,03
|
|ISFIN
|4,29
|290.886.889
|% -0,92
|
|ODAS
|1,83
|90.155.412
|% 3,03
|
|GSDHO
|2,00
|89.602.280
|% 4,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6845
|7,7230
|% 0,11
|
|Frank
|6,0982
|6,1349
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5747
|1,5826
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.561
|-3,61
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,02
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,64
|64,64
|-0,56
|
Seans Raporu
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-
11:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -809, 61 kaybederek (% -0.54 ) 147, 769
-
11:13XU100
Endeks 122, 052 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 2, 929.00 milyon TL de
-
11:11ODAS
Yüzde -29.07 oranında düşüşle 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 899, 528 adet işlem
-
11:08XU100
Endeks 122, 151 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 2, 783.00 milyon TL de
-
11:08ODAS
Yüzde -29.46 oranında düşüşle 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 993, 612 adet işlem