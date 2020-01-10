***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2020 11:52
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. İş Bankası A.Ş. 18.121,81 % 0,000874 % 0,020391 % 9,341236
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811671
BIST
13:09118.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 348,31
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
118.669
En Düşük
117.701
13:095,8805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0117
|Açılış
|: 5,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8670
13:096,5275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5190
13:09292,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,22
|Açılış
|: 292,86
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,36
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|9,93
|5.347.056
|% 14,93
|
|RYSAS
|5,78
|85.068.168
|% 12,89
|
|RYGYO
|5,41
|66.338.219
|% 10,86
|
|MRGYO
|1,26
|50.778.939
|% 10,53
|
|CELHA
|8,07
|9.988.612
|% 10,25
|
|BURVA
|10,62
|446.168
|% -14,97
|
|UZERB
|2,10
|17.079
|% -4,55
|
|MTRYO
|5,45
|5.202
|% -4,39
|
|IHEVA
|2,76
|58.962
|% -4,17
|
|CRDFA
|2,40
|147.455
|% -4,00
|
|ODAS
|2,83
|817.310.922
|% 9,69
|
|THYAO
|14,25
|730.431.767
|% 0,00
|
|PETKM
|3,93
|470.109.539
|% 0,51
|
|ALBRK
|1,71
|367.646.577
|% 3,64
|
|KRDMD
|2,81
|302.499.640
|% 1,81
|
|ODAS
|2,83
|817.310.922
|% 9,69
|
|ALBRK
|1,71
|367.646.577
|% 3,64
|
|EKGYO
|1,50
|241.031.986
|% 2,04
|
|PETKM
|3,93
|470.109.539
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,81
|302.499.640
|% 1,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6594
|7,6978
|% 0,17
|
|Frank
|6,0101
|6,0463
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5628
|1,5707
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|-2,48
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,02
|
|Cumhuriyet
|1.949
|1.979
|3,00
|
|Tam
|1.933
|1.981
|-5,42
|
|Yarım
|934
|958
|-2,62
|
|Çeyrek
|469
|479
|-1,31
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|-0,11
|