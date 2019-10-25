***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
25.10.2019 13:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 54.097.666 43.219.951 19.028.871 13.272.053
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
54.097.666 43.219.951 19.028.871 13.272.053
BRÜT KAR (ZARAR)
54.097.666 43.219.951 19.028.871 13.272.053
Genel Yönetim Giderleri
13 -34.253.950 -27.125.079 -11.625.670 -9.127.199
Pazarlama Giderleri
-722.052 -1.397.244 -261.795 -327.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.455 10.196 40
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.127.119 14.707.824 7.141.446 3.817.816
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11 28.902.531 20.331.120 4.934.712 4.876.485
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
11 -14.733.948 -9.590.861 -2.567 -1.095.548
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.295.702 25.448.083 12.073.591 7.598.753
Finansman Giderleri
12 -439.299 -90.740
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.295.702 25.008.784 12.073.591 7.508.013
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.336.886 -5.551.701 -2.653.636 -1.688.729
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -5.726.982 -5.092.899 -2.670.030 -1.858.031
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -1.609.904 -458.802 16.394 169.302
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.958.816 19.457.083 9.419.955 5.819.284
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.958.816 19.457.083 9.419.955 5.819.284
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.958.816 19.457.083 9.419.955 5.819.284
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.765.644 8.030.373
Dönem Karı (Zararı)
25.958.816 19.457.083
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.956.075 -6.192.378
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
699.395 605.402
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.398.214 2.219.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.398.214 2.219.979
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-224.400 -474.635
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.680.118 -6.631.891
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.341 -16.391
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.424.757 -7.446.543
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8.424.757 -7.446.543
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 7
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.002.368 2.983.027
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-148.542 -354.229
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.853.826 3.337.256
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.912.523 16.247.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.839.172 -2.632.726
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -5.307.707 -5.584.633
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-40.737.829 9.936.710
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-296.437 -563.348
Alınan Temettüler
11 224.400 474.635
Alınan Faiz
5.688.519 7.019.278
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-46.354.311
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
3.006.145
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.360.000 -21.378.169
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -439.299
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
12 -439.299
Ödenen Temettüler
9 -21.360.000 -20.938.870
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.332.185 -3.411.086
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.341 16.391
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.333.526 -3.394.695
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.307.955 50.536.230
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.974.429 47.141.535
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 14.549.420 52.887.069
Finansal Yatırımlar
5 72.259.324 26.169.388
Ticari Alacaklar
6 13.803.296 6.845.428
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 13.422.474 5.212.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 380.822 1.632.803
Türev Araçlar
7 264.375
Peşin Ödenmiş Giderler
999.616 851.074
Diğer Dönen Varlıklar
4 2.301.000 2.329.229
ARA TOPLAM
104.177.031 89.082.188
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
104.177.031 89.082.188
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 7.796.758 16.254.880
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 6.000.000 6.000.000
Maddi Duran Varlıklar
1.280.155 1.413.179
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 5.370.883
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
506.472 776.406
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 728.848
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.954.268 25.173.313
TOPLAM VARLIKLAR
125.131.299 114.255.501
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
1.163.583 1.020.461
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 2.623.995 2.204.720
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.279.766 2.872.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.279.766 2.872.649
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
639.627 1.078.422
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 418.437 404.394
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
221.190 674.028
ARA TOPLAM
6.706.971 7.176.252
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.706.971 7.176.252
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 5.742.369
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 5.225.500
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.225.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
516.869
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
516.869
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.222.652 951.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.222.652 951.066
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 855.670
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.820.691 951.066
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.527.662 8.127.318
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
110.603.637 106.128.183
Ödenmiş Sermaye
9 65.000.000 65.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9 -559.053 -463.324
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-559.053 -463.324
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-559.053 -463.324
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9 347.084 374.717
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
347.084 374.717
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 14.925.677 13.114.677
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 4.931.113 1.848.586
Net Dönem Karı veya Zararı
25.958.816 26.253.527
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
110.603.637 106.128.183
TOPLAM KAYNAKLAR
125.131.299 114.255.501
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 -430.301 1.143.819 10.128.974 1.848.586 23.924.573 101.615.651 101.615.651
Transferler
9 2.985.703 20.938.870 -23.924.573
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.193 -1.474.612 19.457.083 17.915.278 17.915.278
Dönem Karı (Zararı)
19.457.083 19.457.083 19.457.083
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.193 -1.474.612 -1.541.805 -1.541.805
Kar Payları
9 -20.938.870 -20.938.870 -20.938.870
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -497.494 -330.793 13.114.677 1.848.586 19.457.083 98.592.059 98.592.059
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 -463.324 374.717 13.114.677 1.848.586 26.253.527 106.128.183 106.128.183
Transferler
9 1.811.000 24.442.527 -26.253.527
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.729 -27.633 25.958.816 25.835.454 25.835.454
Dönem Karı (Zararı)
25.958.816 25.958.816 25.958.816
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.729 -27.633 -123.362 -123.362
Kar Payları
9 -21.360.000 -21.360.000 -21.360.000
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -559.053 347.084 14.925.677 4.931.113 25.958.816 110.603.637 110.603.637
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.958.816 19.457.083 9.419.955 5.819.284
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-95.729 -67.193 -16.493 -21.182
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-119.661 -83.991 -20.616 -26.478
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.932 16.798 4.123 5.296
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 23.932 16.798 4.123 5.296
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-27.633 -1.474.612 35.587 -347.775
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.087 -1.552.223 37.461 -366.079
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.454 77.611 -1.874 18.304
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 1.454 77.611 -1.874 18.304
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-123.362 -1.541.805 19.094 -368.957
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.835.454 17.915.278 9.439.049 5.450.327
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.835.454 17.915.278 9.439.049 5.450.327
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794761
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