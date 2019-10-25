***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 54.097.666 43.219.951 19.028.871 13.272.053TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)54.097.666 43.219.951 19.028.871 13.272.053BRÜT KAR (ZARAR)54.097.666 43.219.951 19.028.871 13.272.053Genel Yönetim Giderleri13 -34.253.950 -27.125.079 -11.625.670 -9.127.199Pazarlama Giderleri-722.052 -1.397.244 -261.795 -327.038Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.455 10.196 40ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.127.119 14.707.824 7.141.446 3.817.816Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11 28.902.531 20.331.120 4.934.712 4.876.485Yatırım Faaliyetlerinden Giderler11 -14.733.948 -9.590.861 -2.567 -1.095.548FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)33.295.702 25.448.083 12.073.591 7.598.753Finansman Giderleri12 -439.299 -90.740SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.295.702 25.008.784 12.073.591 7.508.013Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.336.886 -5.551.701 -2.653.636 -1.688.729Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -5.726.982 -5.092.899 -2.670.030 -1.858.031Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -1.609.904 -458.802 16.394 169.302SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25.958.816 19.457.083 9.419.955 5.819.284DÖNEM KARI (ZARARI)25.958.816 19.457.083 9.419.955 5.819.284Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları25.958.816 19.457.083 9.419.955 5.819.284Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.765.644 8.030.373Dönem Karı (Zararı)25.958.816 19.457.083Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.956.075 -6.192.378Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler699.395 605.402Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.398.214 2.219.979Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.398.214 2.219.979Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-224.400 -474.635Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.680.118 -6.631.891Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.341 -16.391Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8.424.757 -7.446.543Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler8.424.757 -7.446.543Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 7İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.002.368 2.983.027Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-148.542 -354.229İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.853.826 3.337.256Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları31.912.523 16.247.732Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.839.172 -2.632.726Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -5.307.707 -5.584.633YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-40.737.829 9.936.710Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-296.437 -563.348Alınan Temettüler11 224.400 474.635Alınan Faiz5.688.519 7.019.278Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-46.354.311Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri3.006.145FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.360.000 -21.378.169Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -439.299Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları12 -439.299Ödenen Temettüler9 -21.360.000 -20.938.870YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.332.185 -3.411.086Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.341 16.391NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.333.526 -3.394.695DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ52.307.955 50.536.230DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 13.974.429 47.141.535Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 14.549.420 52.887.069Finansal Yatırımlar5 72.259.324 26.169.388Ticari Alacaklar6 13.803.296 6.845.428İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 13.422.474 5.212.625İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 380.822 1.632.803Türev Araçlar7 264.375Peşin Ödenmiş Giderler999.616 851.074Diğer Dönen Varlıklar4 2.301.000 2.329.229ARA TOPLAM104.177.031 89.082.188TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR104.177.031 89.082.188DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 7.796.758 16.254.880İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 6.000.000 6.000.000Maddi Duran Varlıklar1.280.155 1.413.179Kullanım Hakkı Varlıkları8 5.370.883Maddi Olmayan Duran Varlıklar506.472 776.406Ertelenmiş Vergi Varlığı14 728.848TOPLAM DURAN VARLIKLAR20.954.268 25.173.313TOPLAM VARLIKLAR125.131.299 114.255.501KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar1.163.583 1.020.461Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 2.623.995 2.204.720Kısa Vadeli Karşılıklar2.279.766 2.872.649Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.279.766 2.872.649Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler639.627 1.078.422İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4 418.437 404.394İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler221.190 674.028ARA TOPLAM6.706.971 7.176.252TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.706.971 7.176.252UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 5.742.369İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 5.225.500Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.225.500İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar516.869Kiralama İşlemlerinden Borçlar516.869Uzun Vadeli Karşılıklar1.222.652 951.066Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.222.652 951.066Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 855.670TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.820.691 951.066TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.527.662 8.127.318ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar110.603.637 106.128.183Ödenmiş Sermaye9 65.000.000 65.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9 -559.053 -463.324Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-559.053 -463.324Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-559.053 -463.324Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9 347.084 374.717Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)347.084 374.717Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9 14.925.677 13.114.677Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9 4.931.113 1.848.586Net Dönem Karı veya Zararı25.958.816 26.253.527TOPLAM ÖZKAYNAKLAR110.603.637 106.128.183TOPLAM KAYNAKLAR125.131.299 114.255.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 -430.301 1.143.819 10.128.974 1.848.586 23.924.573 101.615.651 101.615.651Transferler9 2.985.703 20.938.870 -23.924.573Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-67.193 -1.474.612 19.457.083 17.915.278 17.915.278Dönem Karı (Zararı)19.457.083 19.457.083 19.457.083Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-67.193 -1.474.612 -1.541.805 -1.541.805Kar Payları9 -20.938.870 -20.938.870 -20.938.870Dönem Sonu Bakiyeler65.000.000 -497.494 -330.793 13.114.677 1.848.586 19.457.083 98.592.059 98.592.059Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 -463.324 374.717 13.114.677 1.848.586 26.253.527 106.128.183 106.128.183Transferler9 1.811.000 24.442.527 -26.253.527Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-95.729 -27.633 25.958.816 25.835.454 25.835.454Dönem Karı (Zararı)25.958.816 25.958.816 25.958.816Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-95.729 -27.633 -123.362 -123.362Kar Payları9 -21.360.000 -21.360.000 -21.360.000Dönem Sonu Bakiyeler65.000.000 -559.053 347.084 14.925.677 4.931.113 25.958.816 110.603.637 110.603.637Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)25.958.816 19.457.083 9.419.955 5.819.284DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-95.729 -67.193 -16.493 -21.182Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-119.661 -83.991 -20.616 -26.478Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23.932 16.798 4.123 5.296Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 23.932 16.798 4.123 5.296Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-27.633 -1.474.612 35.587 -347.775Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-29.087 -1.552.223 37.461 -366.079Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.454 77.611 -1.874 18.304Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 1.454 77.611 -1.874 18.304DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-123.362 -1.541.805 19.094 -368.957TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.835.454 17.915.278 9.439.049 5.450.327Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları25.835.454 17.915.278 9.439.049 5.450.327http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794761BIST