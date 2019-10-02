***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.10.2019 16:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.327,08 % 0,00143961
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.691,78 % 0,00400482
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
42.379,09 % 0,04597262
Fon Yönetim Ücreti
1.308.636,12 % 1,41960168
Hisse Senedi Komisyonu
33.050,97 % 0,03585352
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
892,64 % 0,00096833
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
15.316,98 % 0,01661578
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00090776
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
20.880,12 % 0,02265065
TOPLAM GİDERLER
1.427.011,58 % 1,54801476
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
92.183.331,56 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789640
BIST
18:05103.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.446
En Düşük
103.184
18:055,7080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0079
|Açılış
|: 5,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7091
En Düşük
5,6993
18:056,2633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2644
En Düşük
6,2508
18:05275,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 2,90
|Açılış
|: 275,05
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
276,53
En Düşük
271,26