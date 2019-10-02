***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.327,08 % 0,00143961Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.691,78 % 0,00400482Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri42.379,09 % 0,04597262Fon Yönetim Ücreti1.308.636,12 % 1,41960168Hisse Senedi Komisyonu33.050,97 % 0,03585352Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu892,64 % 0,00096833Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu15.316,98 % 0,01661578Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00090776Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.880,12 % 0,02265065TOPLAM GİDERLER1.427.011,58 % 1,54801476DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ92.183.331,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789640BIST