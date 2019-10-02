***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.046,52 % 0,00367244Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.674,38 % 0,00938491Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.027,16 % 0,04922397Fon Yönetim Ücreti715.721,55 % 2,51160311Hisse Senedi Komisyonu57.962,69 % 0,20340211Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu240,49 % 0,00084393Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.162,55 % 0,03215313Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00293649Türev Araçlar Komisyonu14.771,94 % 0,05183755Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.989,79 % 0,04558364TOPLAM GİDERLER829.433,87 % 2,91064128DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.496.602,35 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789645BIST