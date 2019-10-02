***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.10.2019 16:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.046,52 % 0,00367244
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.674,38 % 0,00938491
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.027,16 % 0,04922397
Fon Yönetim Ücreti
715.721,55 % 2,51160311
Hisse Senedi Komisyonu
57.962,69 % 0,20340211
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
240,49 % 0,00084393
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
9.162,55 % 0,03215313
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00293649
Türev Araçlar Komisyonu
14.771,94 % 0,05183755
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.989,79 % 0,04558364
TOPLAM GİDERLER
829.433,87 % 2,91064128
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
28.496.602,35 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789645
BIST
18:05103.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.446
En Düşük
103.184
18:055,7080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0079
|Açılış
|: 5,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7091
En Düşük
5,6993
18:056,2633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2644
En Düşük
6,2508
18:05275,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 2,90
|Açılış
|: 275,05
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
276,53
En Düşük
271,26