***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.10.2019 16:54
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.651,49 % 0,00411605
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.634,24 % 0,01029869
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
37.119,43 % 0,05762248
Fon Yönetim Ücreti
963.724,92 % 1,4960419
Hisse Senedi Komisyonu
1.750,85 % 0,00271794
Tahvil Bono Komisyonu
149,16 % 0,00023155
Gecelik Ters Repo Komisyonu
36.935,93 % 0,05733763
Vadeli Ters Repo Komisyonu
5.024,27 % 0,00779944
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.516,05 % 0,0039058
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00129901
Türev Araçlar Komisyonu
143.621,13 % 0,22295079
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.209,92 % 0,0329253
TOPLAM GİDERLER
1.222.174,19 % 1,89724657
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
64.418.310,57 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789646
BIST
18:05103.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.446
En Düşük
103.184
18:055,7080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0079
|Açılış
|: 5,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7091
En Düşük
5,6993
18:056,2633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2644
En Düşük
6,2508
18:05275,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 2,90
|Açılış
|: 275,05
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
276,53
En Düşük
271,26