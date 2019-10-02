***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.651,49 % 0,00411605Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.634,24 % 0,01029869Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.119,43 % 0,05762248Fon Yönetim Ücreti963.724,92 % 1,4960419Hisse Senedi Komisyonu1.750,85 % 0,00271794Tahvil Bono Komisyonu149,16 % 0,00023155Gecelik Ters Repo Komisyonu36.935,93 % 0,05733763Vadeli Ters Repo Komisyonu5.024,27 % 0,00779944Borsa Para Piyasası Komisyonu2.516,05 % 0,0039058Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00129901Türev Araçlar Komisyonu143.621,13 % 0,22295079Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.209,92 % 0,0329253TOPLAM GİDERLER1.222.174,19 % 1,89724657DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ64.418.310,57 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789646BIST