***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.10.2019 16:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.651,49 % 0,00005073
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.349,74 % 0,00010235
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.268.501,92 % 0,04340152
Fon Yönetim Ücreti
43.115.677,96 % 0,8248994
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
17.753,13 % 0,00033966
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.322.875,47 % 0,06357404
Vadeli Ters Repo Komisyonu
300.004,32 % 0,00573975
Borsa Para Piyasası Komisyonu
149.414,75 % 0,00285864
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00001601
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
991.328,96 % 0,01896634
TOPLAM GİDERLER
50.174.394,54 % 0,95994844
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.226.780.153,8 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789648
BIST
18:05103.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.446
En Düşük
103.184
18:055,7080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0079
|Açılış
|: 5,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7091
En Düşük
5,6993
18:056,2633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2644
En Düşük
6,2508
18:05275,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 2,90
|Açılış
|: 275,05
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
276,53
En Düşük
271,26