***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.651,49 % 0,00005073Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.349,74 % 0,00010235Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.268.501,92 % 0,04340152Fon Yönetim Ücreti43.115.677,96 % 0,8248994Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu17.753,13 % 0,00033966Gecelik Ters Repo Komisyonu3.322.875,47 % 0,06357404Vadeli Ters Repo Komisyonu300.004,32 % 0,00573975Borsa Para Piyasası Komisyonu149.414,75 % 0,00285864Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00001601Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler991.328,96 % 0,01896634TOPLAM GİDERLER50.174.394,54 % 0,95994844DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.226.780.153,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789648BIST