***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.10.2019 16:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.116,41 % 0,00149874
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.888,79 % 0,0020457
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
69.068,04 % 0,04891064
Fon Yönetim Ücreti
2.112.605,53 % 1,49604482
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
33.226,64 % 0,0235295
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.585,44 % 0,00253903
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.900,18 % 0,00488637
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00059258
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
35.586,89 % 0,02520091
TOPLAM GİDERLER
2.266.814,72 % 1,6052483
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
141.212.716,09 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789649
BIST
18:05103.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.446
En Düşük
103.184
18:055,7080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0079
|Açılış
|: 5,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7091
En Düşük
5,6993
18:056,2633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2644
En Düşük
6,2508
18:05275,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 2,90
|Açılış
|: 275,05
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
276,53
En Düşük
271,26