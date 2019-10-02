***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.116,41 % 0,00149874Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.888,79 % 0,0020457Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri69.068,04 % 0,04891064Fon Yönetim Ücreti2.112.605,53 % 1,49604482Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu33.226,64 % 0,0235295Gecelik Ters Repo Komisyonu3.585,44 % 0,00253903Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.900,18 % 0,00488637Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00059258Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler35.586,89 % 0,02520091TOPLAM GİDERLER2.266.814,72 % 1,6052483DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ141.212.716,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789649BIST