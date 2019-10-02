***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.651,49 % 0,01119524Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.674,38 % 0,01129189Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.953,27 % 0,09691434Fon Yönetim Ücreti265.096,22 % 1,11930132Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.241,08 % 0,00524014Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00353318Türev Araçlar Komisyonu7.154,62 % 0,03020856Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.496,08 % 0,04853927TOPLAM GİDERLER314.103,94 % 1,32622394DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.684.080,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789650BIST