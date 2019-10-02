***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.651,49 % 0,01855672Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.674,38 % 0,01871692Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri55.205,02 % 0,3863579Fon Yönetim Ücreti315.963,56 % 2,21130284Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu567,5 % 0,00397171Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu9.307,13 % 0,06513689Vergiler ve Diğer Harcamalar8.743,82 % 0,06119451Türev Araçlar Komisyonu855,33 % 0,00598611Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.775,7 % 0,04042182TOPLAM GİDERLER401.743,93 % 2,81164541DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.288.570,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789651BIST