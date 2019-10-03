***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.651,49 % 0,00931104Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.008,41 % 0,02461092Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.310,24 % 0,05376385Fon Yönetim Ücreti373.160,97 % 1,310402Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu417,72 % 0,00146688Gecelik Ters Repo Komisyonu3.083,73 % 0,01082891Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu221,82 % 0,00077895Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00293853Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.841,45 % 0,04509438TOPLAM GİDERLER415.532,63 % 1,45919545DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.476.831,58 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789758BIST