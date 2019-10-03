***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.10.2019 10:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.651,49 % 0,00931104
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.008,41 % 0,02461092
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.310,24 % 0,05376385
Fon Yönetim Ücreti
373.160,97 % 1,310402
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
417,72 % 0,00146688
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.083,73 % 0,01082891
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
221,82 % 0,00077895
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00293853
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.841,45 % 0,04509438
TOPLAM GİDERLER
415.532,63 % 1,45919545
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
28.476.831,58 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789758
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0040
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,22
|Açılış
|: 275,31
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71