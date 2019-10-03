***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.651,49 % 0,02872133Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.534,28 % 0,05994814Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.565,78 % 0,32026088Fon Yönetim Ücreti138.111,35 % 1,49604249Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu27,7 % 0,00030005Gecelik Ters Repo Komisyonu4.550,89 % 0,04929591Vadeli Ters Repo Komisyonu308,96 % 0,0033467Borsa Para Piyasası Komisyonu536,19 % 0,00580809Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00906434Türev Araçlar Komisyonu31.610,7 % 0,34241176Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.219,79 % 0,03487724TOPLAM GİDERLER216.953,93 % 2,35007693DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.231.779,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789778BIST