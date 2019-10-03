***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.10.2019 10:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.651,49 % 0,02872133
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.534,28 % 0,05994814
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.565,78 % 0,32026088
Fon Yönetim Ücreti
138.111,35 % 1,49604249
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
27,7 % 0,00030005
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.550,89 % 0,04929591
Vadeli Ters Repo Komisyonu
308,96 % 0,0033467
Borsa Para Piyasası Komisyonu
536,19 % 0,00580809
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00906434
Türev Araçlar Komisyonu
31.610,7 % 0,34241176
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.219,79 % 0,03487724
TOPLAM GİDERLER
216.953,93 % 2,35007693
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.231.779,9 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789778
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
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|Önceki Kapanış
|: 103.509
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104.768
En Düşük
102.062
18:055,6961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0040
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
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5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
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6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,57
|Açılış
|: 275,58
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91