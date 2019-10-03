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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

03.10.2019 10:58
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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.651,49 % 0,02872133
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.534,28 % 0,05994814
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.565,78 % 0,32026088
Fon Yönetim Ücreti
138.111,35 % 1,49604249
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
27,7 % 0,00030005
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.550,89 % 0,04929591
Vadeli Ters Repo Komisyonu
308,96 % 0,0033467
Borsa Para Piyasası Komisyonu
536,19 % 0,00580809
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00906434
Türev Araçlar Komisyonu
31.610,7 % 0,34241176
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.219,79 % 0,03487724
TOPLAM GİDERLER
216.953,93 % 2,35007693
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.231.779,9 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789778


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