***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.651,49 % 0,00219858Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.888,79 % 0,00239535Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri85.618,01 % 0,07099331Fon Yönetim Ücreti1.349.878,94 % 1,11930165Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu500,22 % 0,00041478Gecelik Ters Repo Komisyonu79.382,17 % 0,06582264Vadeli Ters Repo Komisyonu4.456,59 % 0,00369535Borsa Para Piyasası Komisyonu25.628,57 % 0,02125087Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00069386Türev Araçlar Komisyonu32.473,98 % 0,02692699Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler37.578,73 % 0,03115978TOPLAM GİDERLER1.621.894,29 % 1,34485316DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ120.600.102,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789779BIST