***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.10.2019 11:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.651,49 % 0,00219858
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.888,79 % 0,00239535
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
85.618,01 % 0,07099331
Fon Yönetim Ücreti
1.349.878,94 % 1,11930165
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
500,22 % 0,00041478
Gecelik Ters Repo Komisyonu
79.382,17 % 0,06582264
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4.456,59 % 0,00369535
Borsa Para Piyasası Komisyonu
25.628,57 % 0,02125087
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00069386
Türev Araçlar Komisyonu
32.473,98 % 0,02692699
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
37.578,73 % 0,03115978
TOPLAM GİDERLER
1.621.894,29 % 1,34485316
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
120.600.102,88 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789779
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0040
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,57
|Açılış
|: 275,58
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91