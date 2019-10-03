***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.327,08 % 0,01041095Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.230,12 % 0,0096503Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.685,96 % 0,05245141Fon Yönetim Ücreti180.956 % 1,41960136Hisse Senedi Komisyonu24.010,11 % 0,18835952Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu176,07 % 0,00138127Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.912,04 % 0,02284498Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0065647Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler46.767,26 % 0,36688955TOPLAM GİDERLER264.901,44 % 2,07815405DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.746.958,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789781BIST