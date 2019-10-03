***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.10.2019 11:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.327,08 % 0,01041095
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.230,12 % 0,0096503
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.685,96 % 0,05245141
Fon Yönetim Ücreti
180.956 % 1,41960136
Hisse Senedi Komisyonu
24.010,11 % 0,18835952
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
176,07 % 0,00138127
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.912,04 % 0,02284498
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0065647
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
46.767,26 % 0,36688955
TOPLAM GİDERLER
264.901,44 % 2,07815405
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.746.958,76 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789781
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
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|Önceki Kapanış
|: 103.509
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104.768
En Düşük
102.062
18:055,6961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0040
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
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6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,57
|Açılış
|: 275,58
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91