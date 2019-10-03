***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.10.2019 11:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.651,49 % 0,0027079
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.818,7 % 0,00185739
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
59.183,49 % 0,06044253
Fon Yönetim Ücreti
732.439,4 % 0,74802096
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.402,06 % 0,00245316
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0008546
Türev Araçlar Komisyonu
5.230,37 % 0,00534164
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.974,62 % 0,02448464
TOPLAM GİDERLER
828.536,93 % 0,84616282
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
97.916.962,25 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789784
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,92
|Açılış
|: 275,93
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91