***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.651,49 % 0,0027079Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.818,7 % 0,00185739Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri59.183,49 % 0,06044253Fon Yönetim Ücreti732.439,4 % 0,74802096Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.402,06 % 0,00245316Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0008546Türev Araçlar Komisyonu5.230,37 % 0,00534164Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.974,62 % 0,02448464TOPLAM GİDERLER828.536,93 % 0,84616282DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ97.916.962,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789784BIST