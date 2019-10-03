***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.10.2019 11:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.651,49 % 0,00008852
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.888,79 % 0,00009644
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.881.595,67 % 0,06281713
Fon Yönetim Ücreti
52.210.137,06 % 1,74303705
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
106.257,01 % 0,00354739
Gecelik Ters Repo Komisyonu
399.382,83 % 0,01333341
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
117.424,37 % 0,00392022
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00002794
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
604.660,41 % 0,02018661
TOPLAM GİDERLER
55.325.834,43 % 1,8470547
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.995.354.411,26 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789809
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0034
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,45
|Açılış
|: 275,46
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91