***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.651,49 % 0,00008852Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.888,79 % 0,00009644Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.881.595,67 % 0,06281713Fon Yönetim Ücreti52.210.137,06 % 1,74303705Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu106.257,01 % 0,00354739Gecelik Ters Repo Komisyonu399.382,83 % 0,01333341Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu117.424,37 % 0,00392022Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00002794Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler604.660,41 % 0,02018661TOPLAM GİDERLER55.325.834,43 % 1,8470547DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.995.354.411,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789809BIST