***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.443,23 % 0,01399524Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.760,02 % 0,01580986Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri73.770,46 % 0,42256975Fon Yönetim Ücreti261.172,8 % 1,49604224Hisse Senedi Komisyonu105,27 % 0,000603Tahvil Bono Komisyonu64,37 % 0,00036872Gecelik Ters Repo Komisyonu681,35 % 0,00390289Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.754,14 % 0,01577618Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00479333Türev Araçlar Komisyonu2.144,21 % 0,0122824Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.694,21 % 0,05553008TOPLAM GİDERLER356.426,86 % 2,04167371DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.457.581,92 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789824BIST