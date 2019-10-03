***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.10.2019 11:24
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.443,23 % 0,01399524
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.760,02 % 0,01580986
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
73.770,46 % 0,42256975
Fon Yönetim Ücreti
261.172,8 % 1,49604224
Hisse Senedi Komisyonu
105,27 % 0,000603
Tahvil Bono Komisyonu
64,37 % 0,00036872
Gecelik Ters Repo Komisyonu
681,35 % 0,00390289
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.754,14 % 0,01577618
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00479333
Türev Araçlar Komisyonu
2.144,21 % 0,0122824
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.694,21 % 0,05553008
TOPLAM GİDERLER
356.426,86 % 2,04167371
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.457.581,92 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789824
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0036
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,45
|Açılış
|: 275,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91