***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.651,49 % 0,00307838Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.354,59 % 0,00273368Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri46.737,6 % 0,05426235Fon Yönetim Ücreti129.328,33 % 0,15015019Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu234,23 % 0,00027194Gecelik Ters Repo Komisyonu9.383,34 % 0,01089406Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.576,11 % 0,00182986Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00097152Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.883,67 % 0,03005094TOPLAM GİDERLER218.986,16 % 0,25424293DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ86.132.645,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789828BIST