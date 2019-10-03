***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.10.2019 11:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.651,49 % 0,00307838
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.354,59 % 0,00273368
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
46.737,6 % 0,05426235
Fon Yönetim Ücreti
129.328,33 % 0,15015019
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
234,23 % 0,00027194
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.383,34 % 0,01089406
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.576,11 % 0,00182986
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00097152
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
25.883,67 % 0,03005094
TOPLAM GİDERLER
218.986,16 % 0,25424293
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
86.132.645,95 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789828
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0036
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,45
|Açılış
|: 275,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91