***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.651,49 % 0,00173588Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.818,7 % 0,00119067Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri87.224,27 % 0,05710405Fon Yönetim Ücreti229.348,77 % 0,15015023Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.535,61 % 0,00100533Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00054784Türev Araçlar Komisyonu201,19 % 0,00013172Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.473,61 % 0,02387857TOPLAM GİDERLER360.090,44 % 0,23574428DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ152.746.201,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789829BIST