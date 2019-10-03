***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.10.2019 11:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.651,49 % 0,06009912
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.888,79 % 0,06547781
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.600,27 % 0,05893816
Fon Yönetim Ücreti
110.808,5 % 2,51160438
Hisse Senedi Komisyonu
2.526,93 % 0,05727583
Tahvil Bono Komisyonu
60,83 % 0,00137878
Gecelik Ters Repo Komisyonu
876,1 % 0,01985783
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
54,68 % 0,00123939
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,01896705
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.465,38 % 0,03321455
TOPLAM GİDERLER
124.769,77 % 2,82805291
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.411.861,24 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789830
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0036
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,46
|Açılış
|: 275,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91