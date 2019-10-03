***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.651,49 % 0,06009912Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.888,79 % 0,06547781Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.600,27 % 0,05893816Fon Yönetim Ücreti110.808,5 % 2,51160438Hisse Senedi Komisyonu2.526,93 % 0,05727583Tahvil Bono Komisyonu60,83 % 0,00137878Gecelik Ters Repo Komisyonu876,1 % 0,01985783Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu54,68 % 0,00123939Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,01896705Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.465,38 % 0,03321455TOPLAM GİDERLER124.769,77 % 2,82805291DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.411.861,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789830BIST